Mitteldeutsche Zeitung: zu Regionalwahlen in Polen

Halle (ots) - Damit keine Missverständnisse aufkommen: DieAngriffe der rechtsnationalen Regierung auf die Unabhängigkeit derJustiz und auf die Freiheit von Presse, Wissenschaft und Kunst sindunerträglich. Das Rechtsstaatsverfahren, das die EU eingeleitet hat,ist berechtigt. Dennoch sind die Verhältnisse in Polen schlicht nichtvergleichbar mit der Lage in autokratisch oder diktatorisch regiertenStaaten. Und doch hat sich die Sprache des Hasse festgefressen. Dieeher junge, weltoffene Bürgerschaft in den Städten und diekonservativ-katholisch geprägte Landbevölkerung haben sich nur nochwenig zu sagen. Polen ist gespaltener denn je.