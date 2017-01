Mitteldeutsche Zeitung: zu Rechtspopulisten

Halle (ots) - AfD-Chefin Frauke Petry verortet sich selbst so gernim liberal-konservativen Lager. Sie schien, mit Blick auf dieBundestagswahlen in diesem Jahr, sogar Kreide gefressen zu haben. AmWochenende hat sie sich ganz öffentlichkeitswirksam in eine Reihegestellt mit Marine Le Pen vom französischen Front National und GeertWilders von der niederländischen Partij voor de Vrijheid, die beidesehr offen fremdenfeindliche Positionen vertreten. Petry hat dieAfD - für alle Welt zu sehen - an die Seite der Rechtsextremenplatziert. Vielen Dank, Frau Petry, dass Sie den Menschen nochrechtzeitig vor der Bundestagswahl die Augen geöffnet haben!Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell