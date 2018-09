Mitteldeutsche Zeitung: Rechter Aufmarsch in Köthen Minister sieht Sicherheitskräfte gut aufgestellt

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht(CDU) sieht die Sicherheitskräfte auf den erneuten rechten Aufmarscham Sonntag in Köthen gut vorbereitet. "Ich will, dass wir dieSituation beherrschen", sagte er der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Samstag-Ausgabe). "Wir werden allesErforderliche tun, auch Wasserwerfer und Dienstpferde stehen bereit."Nach dem Tod eines jungen Mannes waren vor einer Woche in Köthen2.500 Menschen auf die Straße gegangen, darunter rund 500 Neonazis.An diesem Samstag sind Proteste gegen den erneuten Aufmarsch derrechten geplant. "Dann wird erst einmal die Stadt durchbürgerschaftliches Engagement zeigen, dass der überwiegende Teil,wenn nicht nahezu alle in Köthen diese Rechtsextremen nicht wollen",sagte der Minister.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell