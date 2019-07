Mitteldeutsche Zeitung: Rauschgift Zahl der Drogentoten in Sachsen-Anhalt ist gestiegen

Halle (ots) - In Sachsen-Anhalt kommen immer mehr Menschen durchillegale Drogen ums Leben. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Sonnabend-Ausgabe).Wie das StatistischeLandesamt mitteilte, gab es im Jahr 2017 offiziell 29 Todesfälledurch entsprechende Substanzen - das sind sieben mehr als im Jahrzuvor. Innerhalb der zurückliegenden zehn Jahre hat sich die Zahlsogar mehr als verdoppelt: So waren es 2007 gerade einmal zwölfTodesfälle gewesen. Den Trend bestätigen auch dieDrogenberatungsstellen im Land. "Aus unserer Erfahrung können wirsagen, dass die Zahl angestiegen ist", sagte Claudia Hausmann,stellvertretende Leiterin der Beratungsstelle "Drobs" in Halle.Allerdings bilde die Statistik die Realität nur zum Teil ab. "DieFrage ist, wann jemand als Drogentoter zählt", sagte Hausmann. Wennjemand im Rausch von Crystal Meth mit 200 Kilometern pro Stunde überdie Autobahn rase und sterbe, würde dies häufig nicht als Drogentodgezählt. Ähnlich äußerte sich auch die Landesstelle für Suchtfragen."Die Zahl hängt von den Fällen ab, bei denen wirklich auf Drogenuntersucht wird", sagte deren Leiterin Helga Meeßen-Hühne. Diesgeschehe aber nur auf polizeiliche Anweisung. Das heißt: Tatsächlichkönnten deutlich mehr Menschen infolge von Drogenkonsum gestorbensein. Dass Sachsen-Anhalt ein wachsendes Problem mit illegalen Drogenhat, zeigen auch Zahlen des Landeskriminalamts (LKA). Hatte es 2009noch 4 838 Drogendelikte im Land gegeben, waren es 2018 bereits 9239. Sprecher Andreas von Koß betonte, vor allem Delikte mit Speedund Crystal Meth hätten massiv zugenommen. Die Todesopfer im Landseien meist männlich und älter als 25 Jahre.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell