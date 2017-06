Mitteldeutsche Zeitung: Raffinerie Benzin aus Leuna wird knapp

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

Halle (ots) - Nach dem schweren Brand in der Total-Raffinerie inLeuna (Saalekreis) muss die Kraftstoffproduktion derzeit ausgesetztwerden und soll auch in den kommenden Monaten nur reduziert möglichsein. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Donnerstagausgabe). Die Destillationsanlage als wesentlicherBestandteil der Produktion ist demnach nicht mehr vollfunktionsfähig. Der betroffene Teil der Anlage muss nachMZ-Informationen nun aufwendig repariert werden. Am Mittwoch vor zweiWochen war über der Raffinerie eine Rauchsäule aufgestiegen. In derKolonne der Destillationsanlage war ein Schwelbrand entstanden. DieUrsache des Brandes ist noch unklar.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell