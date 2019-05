Mitteldeutsche Zeitung: zu RB Leipzig

Halle (ots) - In der kommenden Saison, so die Ansage, komme mannoch stärker, noch wettbewerbsfähiger zurück. Dann aber ...Gleichzeitig will man bei RBL jedoch nicht vom vorgegebenen Kursabgehen. Herausragende Talente scouten und konkurrenzfähigentwickeln, das ist der Plan. Ob dieser allerdings so aufgeht, dassLeipzig realistische Titelchancen bekommt, darf bezweifelt werden.Schließlich fehlt den Begabten genau das, was gerade im verlorenenEndspiel als Hauptmanko ausgemacht werden konnte: Erfahrung undCleverness. Diese Defizite führten die Bayern dem Gegner humorlosvor. Und an diesen wird sich nichts ändern, wenn die eigene DNA nichtdoch ein wenig gewandelt wird.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell