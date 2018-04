Mitteldeutsche Zeitung: zu Puigdemont

Halle (ots) - Das politische Problem zwischen Katalonien und demZentralstaat Spanien wird mit Urteilen deutscher Gerichte abergarantiert nicht gelöst. Sollte Puigdemont nicht ausgeliefert werden,wird sich die katalanische Unabhängigkeitsbewegung gestärkt fühlen.Wird Puigdemont ausgeliefert, wird sie ihn zum Märtyrer machen unddamit versuchen, dem Streben nach Unabhängigkeit von Madrid zu neuemSchwung zu verhelfen. Egal also, was in den nächsten Tagen inSchleswig-Holstein passiert: Noch kann sich die Bundesregierungeinen relativ ruhigen Platz im Schatten der Justiz suchen und dortregungslos verharren. Bald aber wird mehr Kreativität gefragt sein.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell