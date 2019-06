Mitteldeutsche Zeitung: zu Protesten in Prag

Halle (ots) - Solche Massenproteste hat es in Ungarn und Polennach Amtsantritt der autoritären Regierungen auch gegeben, und sieblieben erfolglos. Dennoch werden sich Orbán und Kaczynski sehr genauansehen, was da gerade in der unmittelbaren osteuropäischenNachbarschaft passiert. Sie werden lernen, dass es in EU-StaatenGrenzen des politisch Durchsetzbaren gibt. Denn das ist dasGeheimnis der Demonstranten zwischen Bukarest und Prag: Sie wissen,dass sie sich im Zweifel auf "die da in Brüssel" berufen und auchverlassen können.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell