Mitteldeutsche Zeitung: Politik/Sachsen-Anhalt Personalmangel: Thüringer Firma räumt Straßen in Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Viele Bundes- und Landesstraßen in Sachsen-Anhaltwerden in diesem Winter erstmals von privaten Firmen geräumt undgestreut. Grund ist der Personalmangel bei derLandesstraßenbaubehörde. Mehr als die Hälfte der ausgeschriebenen 21Routen mit einer Gesamtlänge von rund 1 300 Kilometern - ein Vierteldes Straßennetzes - wird von der Thüringer Firma TSI betreut. "Dasist natürlich eine Notlösung, aber wir hatten keine andere Wahlmehr", sagte Uwe Langkammer, Präsident der Landesstraßenbaubehörde,der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe)."Uns fehlt einfach das Personal, um den Winterdienst eigenständigabdecken zu können." Kritiker wie der Landesrechnungshof und dieLinken fürchten durch die Vergabe erhebliche Kostensteigerungen undverweisen auf Erfahrungen aus Thüringen. Dort hatte der Rechnungshoffestgestellt, dass sich die Kosten des Winterdienstes nach derPrivatisierung verdoppelt haben. Auch die Rechnungsprüfer inSachsen-Anhalt sind skeptisch. "Wir überprüfen bereits, wie derWinterdienst vor der Privatisierung auf sechs der Routen gelaufenist", sagte Behördensprecher Frank Düsekow der Zeitung.