Halle (ots) - Die AfD in Sachsen-Anhalt wird erneut durch Intrigenund Querelen erschüttert. Nun wurden - mutmaßlich voninnerparteilichen Gegnern - intime Nachrichten des Ex-ParteichefsAndré Poggenburg öffentlich. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe). Poggenburg schäumt undspricht von einer "ungeheuerlichen" Tat von Mitgliedern der eigenenPartei. Auf Nachfrage der in Zeitung kündigte Poggenburg an,Strafanzeige gegen unbekannt zu stellen. Doppelt pikant: In denWhats-app- und SMS-Nachrichten geht es nicht nur um erotischeVorlieben und Fotos. Die vertraulichen Nachrichten wurden auch nochausgerechnet auf der linken Internetseite "Indymedia" veröffentlicht.Poggenburg beklagt, das Manöver habe "mit dem gemeinsamen Kampf zurRettung Deutschlands" nichts zu tun; seine Gegner hätten mit dem"linken Mob und Feind paktiert" und diesem die Chatnachrichtenzugespielt. "Ich frage mich ernsthaft, was für ein Rattenloch einePartei oder Fraktion überhaupt sein kann", empörte er sich in einerStellungnahme für die AfD. Nur wenigen seiner innerparteilichenGegner traue er eine "solche niederträchtige Tat" zu. Bei denveröffentlichten Daten handelt es sich um Fotos vonWhatsapp-Nachrichten, die zwischen 2015 und Sommer 2018 erstelltwurden. Die Nachrichten seien äußerst kompromittierend, räumtPoggenburg ein. Gegenüber seiner Lebenspartnerin müsse er dafür dieVerantwortung übernehmen. Er betonte, zumindest in der Zeit seinerfesten Beziehung 2017/ 2018 habe er "außer pikantem 'Schriftverkehr'mit der Frau keinen weitergehenden 'Verkehr'" gehabt, so dieStellungnahme.