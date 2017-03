Mitteldeutsche Zeitung: Politik/Migration Untersuchungshaft statt Abschiebung

Halle (ots) - Weil gegen ihn mehrere Strafverfahren laufen, wirdein 29-jähriger aus Niger derzeit nicht abgeschoben. Das berichtetdie in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Wochenendausgabe).Seit Ende Dezember sitzt er in Untersuchungshaft. Ihm wird unteranderem ein Übergriff auf eine 13-Jährige im Dessauer Bahnhofvorgeworfen. Der Mann war im Mai vorigen Jahres nach Deutschlandeingereist. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Seit August 2016 stehtrechtskräftig fest, dass der junge Mann nach Italien abgeschobenwerden soll, wo er erstmals in die EU eingereist war. Am 20. Dezemberwurde schließlich ein Termin für die Abschiebung festgelegt - der 16.Januar. Doch drei Tage zuvor wurde die Abschiebung wegen derlaufenden Strafverfahren storniert.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell