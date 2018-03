Mitteldeutsche Zeitung: Politik/Medien UKW-Radio: Droht MDR eine Sendepause?

Halle (ots) - Ein Streit zwischen Antennen- undSendenetzbetreibern gefährdet den Empfang von Radiosendern überUKW-Geräte. Im schlimmsten Fall könnten ab April Sender imgesamten Bundesgebiet zeitweise ausfallen, berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabendausgabe) mit Verweisauf Angaben der Sendenetzbetreiber Divicon und Uplink. InMitteldeutschland könnten etwa die Wellen des MDR und Privatradioswie PSR betroffen sein. Der Hintergrund des Streits: In derVergangenheit ist der Antennenmarkt staatlich reguliert gewesen. DerEx-Monopolist Media Broadcast hat seine Stationen jedoch an 30Investoren verkauft. Nun können sich die neuen Antenneneigner und dieSendenetzbetreiber nicht über die Nutzungspreise einigen. Bei einemrunden Tisch wurde im Beisein der Landesmedienanstalten diese Wochezwischen allen Beteiligten vereinbart, dass vorerst keine Antennenabgeschaltet werden. Thomas Fuchs, Direktor der HamburgerMedienanstalt, sieht kurzfristige Abschaltungen abgewendet: "Es gabeine Übereinkunft, dass der Sendebetrieb ungestört weiterläuft",sagte er der Zeitung. Jetzt solle weiter verhandelt werden.Vertraglich fixiert ist nichts. UKW-Radios sind millionenfach inFahrzeugen installiert und auch in Haushalten noch weit verbreitet.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell