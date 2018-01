Mitteldeutsche Zeitung: Politik/ Flüchtlinge SPD-Innenexperte schlägt Asyl-Kompromiss mit der Union vor

Halle (ots) - In der Flüchtlingspolitik macht sich derBundestagsabgeordnete und SPD-Innenexperte Burkhard Lischka für einenKompromiss mit der Union stark. Lischka schlägt eineStichtagsregelung vor, um lange in Deutschland lebenden Asylbewerbernunter bestimmten Bedingungen das Aufenthaltsrecht zu erteilen. "Esregt die Leute zu Recht auf, wenn Menschen abgeschoben werden, dieseit zehn oder mehr Jahren hier leben, deren Kinder hier geboren sindund zur Schule gehen, die ihren Lebensunterhalt verdienen und nichtstraffällig geworden sind", sagte Lischka der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung. Auf der anderen Seite sei er offen für einekonsequentere Linie bei Abschiebungen. Der Staat solle bei erstkürzlich und ausreisepflichtigen Ausländern die Bemühungen um eineRückführung intensivieren, so Lischka. Wenn der Bund so handelnwürde, "würde das die Akzeptanz für unsere Flüchtlings- undMigrationspolitik in weiten Kreisen der Bevölkerung deutlicherhöhen", sagte er dem Blatt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell