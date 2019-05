Mitteldeutsche Zeitung: Platzprobleme in Frauenhäusern Abgewiesen in der Not

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Frauenhäuser müssen aus Platzmangelimmer wieder Hilfsbedürftige abweisen, die vor Bedrohung und Gewaltfliehen. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eineAnfrage der SPD hervor, berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Samstag-Ausgabe). Allein von Januar bisSeptember 2018 konnte 271 Frauen keine Zuflucht gewährt werden,obwohl sie Hilfe in einer der 19 Einrichtungen suchten. Einer derhäufigsten Gründe: Platzmangel. Etwa 80 Frauen jährlich müsstendeshalb an der Tür abgewiesen werden, sagte Nadine Albrecht,Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenhäuser, der MZ."Jeder Fall ist einer zu viel", warnte sie. "In diesen Fällen ist dieEskalation längst da. Niemand überlegt sich über Nacht, insFrauenhaus zu gehen."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell