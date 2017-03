Mitteldeutsche Zeitung: zu Pflegekindern/Gesetzentwurf

Halle (ots) - Kinder brauchen Stabilität. Vor allem beiPflegekindern, die seit einiger Zeit ein neues Zuhause in einer neuenFamilie gefunden haben, sollte genau hingesehen werden, wann einWechsel zurück zu den leiblichen Eltern dem Kindswohl dient. Hierwill der Gesetzesentwurf aus dem Haus der Familienministerinansetzen. Zwischen der Möglichkeit der Pflege und der einer Adoptionsoll die Dauerpflege rutschen, die den Kindern mehr Stabilitätbringen und die im Zivilrecht verankert werden soll. Das ist einheikler Punkt, denn er gibt Familiengerichten ein Instrument an dieHand, das sich im Zweifel gegen die leiblichen Eltern richtet unddaher Zündstoff birgt. Doch die Überlegung ist richtig -sofern die Entscheidung immer vom Kind her getroffen wird und es amEnde mit den Personen unter einem Dach lebt, die zur verlässlichstenVerbindung geworden sind.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell