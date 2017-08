Mitteldeutsche Zeitung: zu Pfiffe gegen Merkel

Halle (ots) - Dass die Ostfrau Merkel in Ostdeutschland besondersunbeliebt scheint, ist offensichtlich. Auch der ostdeutscheBundespräsident Joachim Gauck wurde dort mehrmals attackiert. Beidezusammen traf es 2016 beim Tag der deutschen Einheit in Dresden. DieAngriffe kommen meist von Rechtsaußen. Umso absurder ist es, wenn dieOst-CDU zuletzt stets behauptete, es gebe mit Rechtsextremisten imOsten kein besonderes Problem. Noch absurder erscheint, dass die CDUin Sachsen-Anhalt mit der AfD soeben eine Kommission einsetzte, dieden Linksextremismus untersuchen soll. Denn dort sindRechtsextremisten dreimal so stark wie Linksextremisten.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell