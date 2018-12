Mitteldeutsche Zeitung: Perspektiven für Sachsen-Anhalt Haseloff: Wir müssen den Fokus auf die Jugend legen

Finanztrends Video zu



Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff(CDU) will die Belange junger Leute stärker berücksichtigen. "ImFokus steht bislang oft die ältere Generation. Aber wir müssen unsheute mehr um die Erwartungen der 14- bis 40-Jährigen kümmern. Siesind die Zukunft. Für sie müssen wir mehr machen", sagte derRegierungschef im Gespräch mit der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Freitag-Ausgabe). Man solle, so derMinisterpräsident, "aufhören, immer nur nach hinten zu gucken undnach den zurückliegenden Umbrüchen zu fragen". Die jungen Leute"wachsen heute in einem Land auf, das unwahrscheinlich attraktiv istund die sollen hierbleiben. Ich erlebe gerade Schüler, die bewusstein Praktikum bei der Firma Tesvolt in Wittenberg anstreben, einemSpeicherhersteller für erneuerbare Energien, der gerade den DeutschenGründerpreis bekam", sagte Haseloff. "Solche Zugpferde brauchen wirfür unsere jungen Leute, um mit ihnen die Diskussion über ihreZukunft zu führen."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell