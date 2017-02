Mitteldeutsche Zeitung: Personalien Chef des Landesschulamtes darf trotz Gerichtsurteils nicht auf seinen Posten zurückkehren

Halle (ots) - Der frühere Chef des Landesschulamtes Torsten Kliemedarf nicht auf seinen Posten zurückkehren, obwohl dasVerwaltungsgericht Halle seine Ablösung formell und inhaltlich fürunbegründet hält. Zwar darf Klieme vorerst zurück ansLandesschulamt, aber nur in untergeordneter Stellung. "Wir werdendort eine angemessene Position finden", sagte Bildungsminister MarcoTullner (CDU) der MZ. (Dienstag-Ausgabe). Klieme wird nachBesoldungsgruppe A 16 (ab 5345 Euro monatlich) entlohnt. AlsBehördenleiter wäre er auf B 3 (7500 Euro) aufgerückt. Das hatTullner am letzten Tag von Kliemes Probezeit verhindert. Ob er dieGerichtsentscheidung akzeptiert, will Tullner nun prüfen - ohneHektik. 14 Tage Zeit habe das Ministerium dafür. Er habe hohenRespekt vor richterlichen Beschlüssen. "Aber natürlich darf man dieDinge rechtlich auch anders bewerten." Die SPD macht bereits Druckzugunsten von Klieme, der selbst Sozialdemokrat ist. "Ich wünschemir, dass der Minister Herrn Kliemes bildungspolitischen Sachverstandnutzt und ihn wieder in sein altes Amt einsetzt", sagte AngelaKolb-Janssen, bildungspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell