Mitteldeutsche Zeitung: zu Pegida in Sachsen

Halle (ots) - Ausgerechnet ein LKA-Mitarbeiter? Ja, warum dennnicht. Alles andere wäre ein Wunder angesichts dessen, was bei derBundestagswahl im September 2017 deutlich wurde: 27 ProzentStimmenanteil für die AfD in Sachsen, ein Zehntelprozent mehr als fürdie CDU. Es gibt 10 000 Polizisten im Land. Also dürften ausstatistischer Sicht 2 700 AfD gewählt haben und rechts ticken.Selbst die Polizei hält ihre Leute für einen Querschnitt derGesellschaft.