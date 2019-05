Mitteldeutsche Zeitung: zu Parteien und Internet

Halle (ots) - Was die CDU und auch die SPD zudem ignoriert haben:Wir leben in einer Zeit, in der die Älteren sich an der Jugendorientieren. Die Jugend versteht die technischen Möglichkeiten desInternets besser und findet deshalb große Aufmerksamkeit bei denEltern und in den Unternehmen. Dazu kommen erfolgreicheStart-up-Gründer, die in kurzer Zeit Millionen machen und neue undglobale Arbeitsformen in Coworking-Spaces ermöglichen. Das allesmacht selbstbewusst. Aber auch wütend, wenn die Alten - wie beimUrheberrecht - nichts verstehen von der technischen undgesellschaftlichen Revolution, die die Digitalisierung bewirkt hatund noch bewirken wird.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell