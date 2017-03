Mitteldeutsche Zeitung: Ostdeutschland IWH: Fremdenfeindlichkeit gefährdet wirtschaftliche Entwicklung

Halle (ots) - Das hallesche Institut für Wirtschaftsforschung(IWH) sieht in der Fremdenfeindlichkeit "eine große Gefahr fürOstdeutschland". Das sagte der stellvertretende Präsident OliverHoltemöller der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Donnerstag-Ausgabe). Er sieht das Risiko, dass sich gut ausgebildeteausländische Arbeitskräfte für einen Job in Deutschland eher "einfreundliches Umfeld" suchten. Sprich: nicht den Osten. Vor demHintergrund der demografischen Entwicklung, der Abwanderung jungerLeute, sei das "Gift" für die Wirtschaft. Holtemöller warnt vor einemTeufelskreis: Das in vielen ostdeutschen Regionen vorherrschendeGefühl des Abgehängt-Seins begünstige Fremdenfeindlichkeit. Dieseschade der Wirtschaft. Folge: Die Menschen fühlten sich noch stärkerabgehängt. "Das ist ein sich selbst verstärkender Effekt."Sachsen-Anhalts Armin Willingmann (SPD) sagte: "Wir sind im Ostendas Bundesland mit den meisten ausländischen Investitionen." Zudemstudierten immer mehr Ausländer an den Hochschulen im Land. "Diesepositiven Entwicklungen werden durch jede Art vonFremdenfeindlichkeit gefährdet."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell