Mitteldeutsche Zeitung: zu Opel

Ein paar Montagewerke sollen übrigbleiben, woBeschäftigte aus dem Niedriglohnsektor Fahrzeuge des französischenKonzerns zusammenschrauben und zum Schluss noch den Opel-Blitzdraufkleben. Darauf läuft es hinaus, wenn man ernst nimmt, wasArbeitnehmervertreter am Freitag über den Kampf um die Sanierung desUnternehmens glaubhaft versichert haben. Solch ein Konzept kannsogar eine gewisse Plausibilität haben. Allerdings ist zumindestTavares Weg zu diesem Ziel höchst fragwürdig. Er setzt auf eine beiManagern äußerst beliebte Methode: Er verheimlicht, so lange wie esgeht, worauf er wirklich hinaus will. Das soll dazu dienen, denBeschäftigten scheibchenweise immer mehr Zugeständnisseabzuverhandeln. Opel-Betriebsrat und die IG Metall haben dieSalamitaktik nun durchschaut. Jetzt droht ein erbitterter Kampf überMonate, der letztlich nur Verlierer kennen wird.