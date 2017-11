Mitteldeutsche Zeitung: Oldtimer Trabi wird rar und teurer

Halle (ots) - Das DDR-Auto Trabant wird rar und damit auch wiederteurer. "Der Marktwert für das gängige Modell P601 ist in denvergangenen zehn Jahren um 50 Prozent auf 3 000 Euro gestiegen",sagte Frank Wilke, Chef der Marktanalysefirma Classic-Analytics, derin Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe).Dieser Typ wurde bis 1990 produziert. Für die erste Baureihe, denTrabant P50, haben sich die Preise von durchschnittlich 2 500 Euro imJahr 2007 auf nun 6 000 Euro erhöht - ein Plus von 140 Prozent. DerGrund: Es gibt immer weniger Trabants auf den Straßen. LautKraftfahrzeugbundesamt sind von den drei Millionen produziertenTrabis aller Baureihen nur noch 34 449 zugelassen. Der erste Trabantlief vor 60 Jahren, am 7. November 1957, vom Band.Classic-Analytics ist auf die Bewertung von Oldtimernspezialisiert. Für den Verband der Automobilindustrie erstellt dieFirma aus Bochum einmal im Jahr den Oldtimer-Index.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell