Mitteldeutsche Zeitung: zu den Niederlanden

Halle (ots) - Ein überaus effektiver Wahlhelfer der Parteien desStatus quo war diesmal der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.Die Unverschämtheit, mit der er für sich und seine Minister eben dieRedefreiheit in Deutschland einforderte, die er seinen Landsleuten inder Türkei so beharrlich nimmt, hat in Reaktionen bewirkt, die ihnveranlassten, Rutte und Merkel als Nazis zu beschimpfen. Das wiederumhalf dem Niederländer Rutte zu jener klaren Sprache, die er sonstwomöglich Geert Wilders überlassen hätte.