Mitteldeutsche Zeitung: zu Negativzinsen

Halle (ots) - Söder plädiert dafür, dass es möglich sein muss, Negativzinsensteuerlich geltend zu machen. Das ist gut begründbar: Negativzinsen bringenAnlegern Verluste. Und diese können im Steuerrecht üblicherweise mit Gewinnenverrechnet werden. Dass dem nicht so ist, liegt an einer Festlegung, dieSöders Unionsfreund Wolfgang Schäuble (CDU) 2015 traf: Negativzinsen sindsteuerlich nicht abziehbare "Einlagegebühren". Diese in der Finanzwissenschaftumstrittene Entscheidung kann, sie muss sogar revidiert werden.