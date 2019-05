Mitteldeutsche Zeitung: zu Nahles

Halle (ots) - Die Gruppe der Gegner wächst. Das liegt vor allem anNahles selbst. Es sind die bisweilen arg verunglückten öffentlichenAuftritte, zuletzt beim Wahlkampf in Bremen, die die Gegner nichtmehr ertragen. Selbst Wohlwollende haben wenig Verständnis dafür,dass sich eine Frau, die nach innen so hart und diszipliniertarbeitet, nach außen so wenig im Griff hat. Das Bild von AndreasNahles in der Öffentlichkeit gilt als irreparabel beschädigt. Vielein der SPD haben den Glauben verloren, dass es mit ihr noch einmalaufwärts gehen könnte. Sie werden nun die Frage beantworten müssen:Mit wem dann?Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell