Mitteldeutsche Zeitung: zu Mueller-Report

Die bittere Wahrheit ist: Was SonderermittlerMueller mit seinem Team in fast zwei Jahren nicht aufdecken konnte,wird mutmaßlich für immer im Dunkeln bleiben. Die Opposition sollteder Versuchung widerstehen, die Russland-Untersuchung nun an andererStelle noch einmal von vorne aufzurollen. Abgelöst werden muss Trumpim Herbst 2020 an der Wahlurne. Seine skandallösen Regelverstößesind dabei ein zentrales Argument. Aber für die Mobilisierung einerbreiten Wählerschaft sind überzeugende Kandidaten, attraktivepolitische Konzepte und ein positiver Zukunftsentwurf für daszerrissene Land ungleich wichtiger