Mitteldeutsche Zeitung: Mordprozess Yangjie Li Kriminalist überrascht über spätes Geständnis

Halle (ots) - Der bekannte Kriminalist und Fallanalytiker AxelPetermann hat sich überrascht gezeigt über das späte Geständnis imMordprozess im Fall der chinesischen Studentin Yangjie Li inDessau-Roßlau. "Mich wundert die sehr lange Zeit des Schweigens",sagte er der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Samstag-Ausgabe). "Das wird das Gericht sicher hinterfragen unddafür müssen Verteidigung und Angeklagte eine plausible Erklärungliefern, denn das hätte alles auch viel früher kommen können." DieAngeklagte Xenia I. hatte am zehnten Verhandlungstag ein Geständnisabgelegt und ihren früheren Freund schwer belastet. Die Anklage wirftbeiden vor, die Studentin vergewaltigt und ermordet zu haben. "DieAngeklagte versucht so offenbar, vom Vorwurf des gemeinschaftlichenMordes wegzukommen."