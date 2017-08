Mitteldeutsche Zeitung: Mitteldeutscher Verkehrsbverbund - Fahrpreise steigen ungebremst weiter

Halle (ots) - Fahrten mit Bussen und Bahnen im GroßraumHalle/Leipzig werden auch künftig Jahr für Jahr teurer werden. EinemZwangsticket für alle, mit dem der Mitteldeutsche Verkehrsverbund(MDV) zusätzliches Geld für den Nahverkehr in die Kasse spülenwollte, haben die Kommunen eine Absage erteilt. Auch anderealternative Finanzierungsvorschläge würden nicht weiterverfolgt, weildafür die Rechtsgrundlagen fehlten, sagte MDV-GeschäftsführerSteffen Lehmann der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Montagausgabe). "Die Zeit dafür ist noch nicht reif." Der Plan, denjährlichen Fahrpreis-Anstieg zumindest zu bremsen, ist damitgescheitert. MDV-Chef Lehmann kündigte nach den gescheitertenFinanzierungsvorschlägen weitere Fahrpreiserhöhungen an: Wenn dasFahrtenangebot nicht einschränkt werden solle und nicht zusätzlicheöffentliche Gelder bereitgestellt werden könnten, müssten dieTicketpreise weitersteigen, sagte er. Lehmann rechnet mit einemjährlich Anstieg zwischen drei und fünf Prozent, um die Kostendecken zu können.Der Verbund, dem Halle und Leipzig sowie der Saalekreis und derBurgenlandkreis, der Kreis Leipzig, der Kreis Nordsachsen und dasAltenburger Land (Thüringen) angehören, sucht seit Jahren nachzusätzlichen Finanzquellen für das Zuschussgeschäft Nahverkehr. Endevorigen Jahres hatte der Verbund den Kommunen sechsGutachtervorschläge vorgelegt - vom Bürgerticket für alle, egal obsie den Nahverkehr nutzen oder nicht, bis zu einer Abgabe fürArbeitgeber.Der Geldbedarf für den öffentlichen Nahverkehr ist immens: DerBetrieb der Busse und Bahnen im Verbundgebiet verschlingt jährlichrund 530 Millionen Euro. 200 Millionen davon werden durchTicket-Einnahmen erzielt, den Rest steuern Länder und Kommunen bei.Aufgrund steigender Kosten etwa für Personal und Energie rechnet derVerbund für 2020 mit 646 Millionen Euro Betriebskosten, für 2025 mit749 Millionen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell