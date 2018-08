Mitteldeutsche Zeitung: Die Mitteldeutsche Zeitung (Halle) zur Türkeikrise

Halle (ots) - Die EU verhält sich angesichts der Zuspitzung inihrer unmittelbaren Nachbarschaft erstaunlich still. Sie scheintTrump nicht verärgern zu wollen. Den amerikanisch-europäischenZollkonflikt konnten die Europäer entschärfen, gelöst ist er nochlange nicht. In der Türkei stehen gerade europäische Interessen aufdem Spiel. Es geht nicht nur um menschliche Beziehungen und denpolitischen Kurs des Landes. Sondern auch um wirtschaftlicheVerflechtungen. Tausende deutsche Firmen, vom Mittelständler bis zumKonzern, sind in der Türkei aktiv.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell