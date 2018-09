Mitteldeutsche Zeitung: Die Mitteldeutsche Zeitung (Halle) zur Maaßen-Beförderung

Halle (ots) - Dass aus dem Nicht-Degradieren eine Beförderunggeworden ist, ist ein Fall fürs Kabarett und Indiz für dieMachtverhältnisse. Seehofer und Maaßen sind gemeinsam mächtiger alsMerkel und die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. Bestenfalls ist es einPatt. Am bittersten ist die gefundene Lösung für dieSozialdemokraten. Sie haben erreicht, was sie wollten, MaaßensAblösung. Sie haben in gewisser Weise jedoch ebenso das glatteGegenteil erreicht.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell