Mitteldeutsche Zeitung: Mitteldeutsche Zeitung (Halle) zur Debatte über Koalitionen von CDU und Linken

Anders als im Westen ist die AfD im Osten dieschärfste Konkurrentin der CDU. Um sie auf Abstand zu halten, istHaseloff in Sachsen-Anhalt gleich mit zwei eher linken Parteien eineKoalition eingegangen. Das war programmatisch sehr flexibel. Öffnetsich die CDU jetzt auch noch den Linken - und andersherum - kipptdiese Flexibilität in Beliebigkeit, nach dem Motto: Egal mit wem,Hauptsache an der Macht! Und die AfD hätte Recht, die den anderenParteien ja vorwirft, austauschbar zu sein.