Mitteldeutsche Zeitung: zu Minister Schmidt und der veganen Wurst

Halle (ots) - Der Vorstoß des CSU-Politikers Christian Schmidt,seines Zeichens immerhin Bundesminister für Landwirtschaft undErnährung, irritiert. Ein Verbot bestimmter Bezeichnungenvegetarischer Produkte müsse her. Fleischesser würden getäuscht. Dochwenn Schmidt so argumentiert, müsste er dies auch bei vielen anderenLebensmitteln machen. Getäuscht wird schließlich auch bei Süßwaren,Fertiggerichten oder Getränken, wie beispielsweise die OrganisationFoodwatch in aller Regelmäßigkeit feststellt. Ehrlich wäre es, wennvon allen täuschenden Hersteller die absolute Wahrheit gefordertwürde.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell