Mitteldeutsche Zeitung: Migration Jurist Kluth: Begrenzung der Zuwanderung ist Voraussetzung für Gelingen der Integration

Halle (ots) - Für den Migrationsrechtler Prof. Winfried Kluth istdie Begrenzung der Zuwanderung die zentrale Voraussetzung dafür, dassIntegration gelingt. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Dabei gehe es nicht nur umGrenzen der Belastbarkeit. "Ohne Begrenzung fehlen auch den MigrantenAnreize, sich zu integrieren und die deutsche Sprache zu lernen",sagte der Jurist der Universität Halle. "Sie leben dann stattdessenoft in Ballungszentren mit Landsleuten zusammen, es bilden sichParallelgesellschaften, und die Migranten bleiben letztlich in ihrerEntwicklung stehen. Das hilft keinem weiter", so Kluth.