Mitteldeutsche Zeitung: zu Merz

Halle (ots) - Merz ist zwar Projektionsfläche für die Anti-Merkel-Fraktion, aberdiese Fraktion ist mit der Kanzlerin selbst längst versöhnt. Merkel-Kritikerngeht es eigentlich gar nicht um die Kanzlerin selbst in ihrem 15. Jahr imKanzleramt: Es geht ihnen darum, dass sich die Dinge nach ihr ändern. Deswegenhat Merz einen Freifahrtschein in Sachen Kritik an Kramp-Karrenbauer, den er malmehr, mal weniger subtil nutzt. Aber Angriffe dieser Art gegen die Kanzlerinwird ihm die CDU auf Dauer nicht verzeihen. Sie werden ihm als Illoyalitätausgelegt. Die Partei liebt eben den Verrat, aber nicht den Verräter. Es kannsein, dass Merz seine Chance auf das Kanzleramt, die ohnehin klein ist, mitdiesem Interview verspielt hat.