Mitteldeutsche Zeitung: zu Merkels Regierungserklärung:

Halle (ots) - Merkel denkt mehr in internationalen Zusammenhängenals in parteipolitischem Karo. Mit Ausnahmen: Sie hob in ihrer Rededie Bedeutung multilateraler Zusammenarbeit hervor. Und sie warntevor nationalen Alleingängen in der Flüchtlingspolitik. Auch dieBürger setzten mehrheitlich auf europäische Lösungen, so Merkel. DieCSU hat da meist anderes behauptet. Es war, fast nebenbei, aber dochdeutlich, der Hinweis Merkels auf ihre Richtlinienkompetenz. IhreAutorität lässt sie sich nicht zerstören, auch nicht durch die CSU.