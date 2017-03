Mitteldeutsche Zeitung: zu Merkel und Trump

Halle (ots) - Merkels dritter US-Präsident ist so anders, dass eskaum in Worte zu fassen ist. Er ist ein Politiker neuen Typs,selbstverliebter Geschäftsmann, kleinkarierter Realitätsverweigererund Demagoge in einer Person. Seine einzige belastbare Eigenschaftist seine Unberechenbarkeit. Diesen Eindruck konnte Trump auch beimTreffen mit Merkel nicht verändern. So bleibt weiter die Frageunbeantwortet: Wie gefährlich kann Trumps Isolationismus für Europaund die Welt werden? Das Ende des ersten Merkel-Besuchs in Washingtonmarkiert den Beginn einer neuen Ära in den Beziehungen zwischenDeutschland und den USA. Es wird davon abhängen, ob und wenn ja, wieschnell die unterschiedlichen Auffassungen in zentralenPolitikfeldern in Kompromisse münden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell