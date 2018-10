Mitteldeutsche Zeitung: zu Merkel und CDU-Vorsitz

Halle (ots) - Knapp eine Woche ist es her, da hat es in derUnions-Bundestagsfraktion ein Beben gegeben: Die Abgeordnetenverweigerten Merkels treuem Unterstützer Volker Kauder ihreUnterstützung und wählten dessen Stellvertreter Ralph Brinkhaus andie Spitze. Dessen Versprechen eines Aufbruchs erreichte dieUnions-Abgeordneten, die angesichts von Regierungskompromissen undAfD-Aufschwung zunehmend unzufrieden und unsicher wurden. DerBrinkhaus-Effekt kam überraschend. Einen Ritzenhoff-Knoop-Effekt wirdes dennoch nicht geben. Zu unbekannt sind die beiden Protagonisten,mit wenigen Monaten Mitgliedschaft auch zu neu in der CDU.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell