Mitteldeutsche Zeitung: zu Merkel

Halle (ots) - Das Ende der Ära Merkel fällt zusammen mit einerFragmentierung des Parteiengefüges. Das ist gewiss nicht nur einzeitlicher Zufall. Vielmehr gibt es hier einen inhaltlichenZusammenhang. Merkels Pragmatismus, ihre Politik des entschiedenenSowohl-als-Auch hat die Konturen zwischen den politischen Lagernverschwimmen lassen. Kramp-Karrenbauer, Nahles und die Führungsriegeihrer Parteien bemühen sich nun mehr schlecht als recht darum, dieverwischten Konturen wieder nachzuzeichnen. Merkel trägt gewiss nichtallein die Schuld am traurigen Erscheinungsbild der einstigenVolksparteien. Solange sie aber Kanzlerin ist, liegt es in ihrerVerantwortung, dass diese Parteien gut regieren. In der GroKo gehtzurzeit wenig voran.