Mitteldeutsche Zeitung: zu Merkel

Die Merkel-ist-Schuld-Geschichte hat Tradition: Esgibt die Männermörderin-Erzählung, wonach Merkel in der CDU all ihreeinstigen Konkurrenten zur Seite geräumt hat. Tatsächlich haben diesich durch verlorene Wahlen, Beleidigtsein und schlechtesKrisenmanagement meist selbst ins Aus gerückt. Und dass die Liberalennach den vier Jahren Schwarz-Gelb von 2009 bis 2013 aus dem Bundestagflogen, lag weniger daran, dass die Kanzlerin sie erdrückt hat, alsan liberalem Personal- und Themenchaos. Angela Merkel hat Helmut Kohleinst mit den Worten gestürzt, die CDU müsse laufen lernen. Daskönnte sie jetzt wieder sagen. Es ist allerdings gut möglich, dassdie merkellosen Gehversuche dann erstmal in der Oppositionstattfinden.