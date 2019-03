Mitteldeutsche Zeitung: Medizin/Gesundheit/Sachsen-Anhalt Barmer will Kliniken schließen

Finanztrends Video zu



Halle (ots) - Sachsen-Anhalt hat zu viele Krankenhäuser undriskiert damit, dass Patienten wegen fehlender Spezialisierung nichtoptimal versorgt werden. Zu diesem Schluss kommt die BarmerErsatzkasse, Deutschlands zweitgrößte Krankenkasse. Das berichtetdie in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstag-Ausgabe).Derzeit betreiben Kommunen, Konzerne und gemeinnützige Träger 48Krankenhäuser im Land. "42 würden reichen", sagteBarmer-Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann der MZ. "Vor allem Halleund Magdeburg sind überversorgt."Aus seiner Sicht würden in Halle drei statt fünf Häuser reichen."Die AOK hat festgestellt, dass viele Hallenser Gesundheitsleistungenin Leipzig wahrnehmen. Warum hält man dann trotzdem an der jetzigenStruktur fest?" Für Magdeburg hält der Kassen-Manager "zwei bis drei"Krankenhäuser angemessen, tatsächlich sind es vier.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell