Mitteldeutsche Zeitung: zu Me-too-Kampagne

Denn hier geht es nicht um Privatprobleme, sondernum das gesellschaftliche Klima und gegenseitiges Vertrauen. Beidesist durch die Handlungen Einzelner schwer beschädigt worden. Unddies womöglich in der unterbewussten, früh geprägten Gewissheitseitens der Täter, das Man(n) ein Recht dazu hätte. Dem ist abernicht so. Nach dem Gesetz sowieso nicht, aber auch in moralischerHinsicht sind Übergriffe auf Frauen wirklich durch nichts zurechtfertigen. Und die gewöhnliche Anmache auf Herrenwitz- undStammtischniveau gehört hier eindeutig mit in den Blick.