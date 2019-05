Mitteldeutsche Zeitung: zu May und Brexit

Halle (ots) - Cameron hätte 2016 - so viel ist wahr - dasMonster in der Büchse lassen können. Dies hätte nicht nur den Briten,sondern ganz Europa einen Albtraum erspart. Die EU hätte sich aufganz andere Themen konzentrieren können, auf Bildung etwa, Forschungund sozialen Zusammenhalt in Zeiten künstlicher Intelligenz.Stattdessen verpestet der Brexit den Europäern seit drei Jahren dieHirne.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell