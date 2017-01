Mitteldeutsche Zeitung: zu Maut/Österreich

Halle (ots) - Die Alleingänger sitzen in diesem Fall an der Spitzedes deutschen Verkehrsministeriums. Denn während in EU-Staaten wieÖsterreich jeder Fahrer Maut zahlt, ging es CSU-VerkehrsministerDobrindt stets um eine Ausländer-Maut. Der wahre Verstoß gegen deneuropäischen Geist liegt darin, dass Dobrindt seine Verhandlungenmit der EU-Kommission zur Rettung seines Projekts stets allein mitder Kommission führte. Ein echter Europäer hätte auch Holland,Österreich oder Belgien einbezogen - und so Gegenwehr vermieden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell