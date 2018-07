Mitteldeutsche Zeitung: zu Manager-Gehältern

Halle (ots) - Allerdings belegen die Zahlen zu denManagergehältern auch, dass es durchaus einen - wie auch immer losen- Zusammenhang zwischen der Leistung eines Vorstands und seinerBezahlung gibt. Nur besteht diese Leistung nicht in seinerProduktivität. Sondern darin, die Produktivität der Mitarbeiter zusteigern. Damit ist es aber noch nicht getan. Denn idealerweisesteigt die Produktivität der Mitarbeiter stärker als ihre Bezahlung.Nur dann steigt auch die Rendite des Unternehmens. Zusammengefasstkann man also sagen: Die Leistung eines Vorstandsvorsitzenden ist es,zum einen die Produktivität der Belegschaft zu erhöhen und zumanderen dafür zu sorgen, dass ein möglichst großer Teil dieserLeistungssteigerung nicht der Belegschaft in Form höherer Löhne,sondern den Aktionären zu Gute kommt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell