Mitteldeutsche Zeitung: zu Macron und Frankreich

In der Tat wurde Macron für ein Programm gemäßigterReformen gewählt, mit denen er Frankreich modernisieren will. Dass erdieses Programm im Wahlkampf "Revolution" nannte, war trügerisch:Anders als die Opposition und die "Gelbwesten" fordert Macron keinenradikalen Systemwechsel. Hierin fügt sich Macrons jüngsterMaßnahmen-Katalog ein, in dem er sich zwar zu sozialen Gesten undder Dezentralisierung des Landes bereit zeigte, seine grundsätzlicheLinie aber nicht in Frage stellte.