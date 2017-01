Mitteldeutsche Zeitung: Machtkampf in der AfD - Poggenburg angezeigt

Halle (ots) - Im innerparteiliche Machtkampf der AfDSachsen-Anhalt gibt es erneut eine Strafanzeige. Sie richtet sichgegen Landesparteichef André Poggenburg und Landesschatzmeister FrankPasemann, berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Samstagausgabe). Beide wurden in dieser Woche wegen einerVeruntreuung von Parteigeldern angezeigt. Das bestätigte einePolizeisprecherin in Halle der Zeitung. Poggenburg und Pasemann warenfür eine Stellungnahme nicht erreichbar. Nach Informationen derZeitung geht es bei der Anzeige um Finanzbeschlüsse, mit denen derLandesvorstand gegen die Finanzordnung der Partei verstoßen habensoll. Konkret: Größter Posten ist die Einstellung eines Mitarbeitersfür die Landesgeschäftsstelle in Magdeburg. Dabei soll derLandesverband keinen Haushaltsplan aufgestellt haben. "So eine großeSumme darf nur der Landesparteitag freigeben. Das kann nicht einfachder Landesvorstand", heißt es in Parteikreisen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell