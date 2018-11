Mitteldeutsche Zeitung: zu Maaßen

Halle (ots) - Die Behauptung von den linksradikalen Kräften in derSPD dient allein noch als Stoff für schlechte Witze. Im Übrigen gibtes freilich nichts zu lachen. Dass ein Mann, der vor derislamistischen Radikalisierung von Kindern warnt undRechtsextremisten in Schutz nimmt, Radikale ausgerechnet in derSozialdemokratie ausgemacht haben will, legt die Struktur seinerFeindbilder erschreckend offen. Der bisherige Präsident desBundesamtes für Verfassungsschutz, der die Demokratie vor Radikalenschützen sollte, weiß nicht nur nicht, was einen zur Loyalitätverpflichteten Beamten von einem Politiker unterscheidet. Er warzumindest zuletzt höchstpersönlich ein Radikaler - ein Radikaler imöffentlichen Dienst. Dies gilt umso mehr, als Maaßen dieAbschiedsrede über drei Wochen nach der Entscheidung gehalten hat,ihn doch zu degradieren. Mit einer emotionalen Überreaktion kann dasalles nicht erklärt werden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell