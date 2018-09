Mitteldeutsche Zeitung: MZ zur Spaltung der Gesellschaft: Anhaltischer Kirchenpräsident Joachim Liebig fordert Runde Tische

Halle (ots) - Im erbitterten Streit um das Thema Migration mehrensich die Rufe nach neuen Formen des gesellschaftlichen Miteinanders.Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Dienstagausgabe). Es fehle eine angemessene Antwort auf diehasserfüllten Auseinandersetzungen, kritisiert der anhaltischeKirchenpräsident Joachim Liebig. "Ich habe nicht den Eindruck, dassdie Politik Konzepte hat, wie sie den großen Graben überwinden kann.Die Sprachlosigkeit vertieft die Wut." Als Gegenmittel schlägt derTheologe eine Wiederbelebung der Runden Tische vor. Diese hatten inder DDR 1989/1990 den Übergang in die Demokratie moderiert. Für eineNeuauflage bietet Liebig die Hilfe der Kirche an. Eine zentrale Rollewie bei der friedlichen Revolution könnten die Gemeinden heute jedochnicht übernehmen, räumt Liebig ein. Damals sei die Kirche alsneutraler Vermittler akzeptiert worden. Heute werde sie als Teil derflüchtlingsfreundlichen Willkommenskultur wahrgenommen. BeiDiskussionen werde es "viel Wut" geben, prophezeit Liebig. Dennochsei es den Versuch wert.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell