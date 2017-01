Mitteldeutsche Zeitung: MZ zur Entlassung von Holm

Halle (ots) - Holm hatte die Stasi-Tätigkeit als Fehler seinesLebens bezeichnet. Dass man für Fehler zu bezahlen hat, meinte er,sich ersparen zu können. Und nicht nur sich selbst. Dass für alljene, die biografisch an der DDR und ihren Folgen zu tragen haben,ein Mann wie Holm in einem so herausgehobenen Amt eine Zumutung ist,war im Roten Rathaus egal. Man verzichtete auf die Solidarität mitden Geschädigten, um sie in ihrem Opferstatus hängenzulassen. Andieser Tatsache ändert der überfällige Rückruf nichts.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell